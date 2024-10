Der VfB Stuttgart hat in der Champions League auswärts mit 1:0 (0:0) gegen Juventus Turin gewonnen. Die Schlussphase war dramatisch.

Juventus vs. VfB Stuttgart: So lief das Spiel

In der ersten Halbzeit hatten die Stuttgarter gute Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Kurz nach der Halbzeit machte Deniz Undav das vermeintliche 1:0. Sein Tor wurde aber nach Videobeweis wegen eines Handspiels zurückgenommen.

Vier Minuten vor Spielende verschoss Stuttgarts Enzo Millot noch einen Foulelfmeter. Turins Danilo sah für das Foul davor die Gelb-Rote Karte.

In der Nachspielzeit schepperte es dann: El Bilal Touré nahm den Ball nach Pass von Millot stark mit und erzielte das 1:0.

SWR-Sportreporter Philipp Sohmer fast das Spiel zusammen:

Stuttgart gewinnt gegen Turin Dauer 0:36 min Stuttgart gewinnt gegen Turin

Das fühlt sich überragend an. Wir haben so viel investiert. Wir waren klar die bessere Mannschaft, haben sogar noch einen Elfmeter verschossen.

💡: Für die Stuttgarter war es der erste Sieg in der Champions League seit fast 15 Jahren.

Dortmund verliert nach Führung gegen Real Madrid

Bei Borussia Dortmund liefs in der Champions League deutlich schlechter. Das Team von Trainer Nuri Şahin musste bei Real Madrid ran. Trotz einer 2:0-Halbzeitführung verloren die Dortmunder am Ende mit 2:5. Real-Star Viní Júnior machte drei Buden und wurde zum Man of the Match.

🥇 Man of the Match + hat-trick ball ⚽️ pic.twitter.com/dQvf1uDCoy

Fyi: Seit dieser Saison gibt es in der Champions League einen neuen Modus. Die aktuelle Tabelle kannst du dir hier anschauen.