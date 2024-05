Volksverhetzung? Polizei beendet Party in Kröv!

In Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) haben sich bei einer Gartenparty offenbar einige Menschen krass daneben benommen.

Die Polizisten sind am Samstagabend zu der Party in einem Ferienhaus gerufen worden, weil die Feiernden zu laut waren. Außerdem gab es Hinweise auf verbotene Parolen. Das hat die Polizei gesagt. Was dort genau gerufen worden sein soll, sagten die Beamten nicht.

Polizei leitet Strafverfahren wegen Volksverhetzung ein

Was aber klar ist, dass die Polizei die Identität von 20 Menschen festgestellt und die Party beendet hat. Außerdem haben die Beamten Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Volksverhetzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

