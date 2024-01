Mega-Wahljahr 2024: Hier wird es besonders wichtig!

Dieses Jahr wird in vielen Ländern die Regierung neu gewählt. Wo und was das verändern kann, erfährst du hier.

In Deutschland finden zum Beispiel mehrere Wahlen statt:

Mehr als 400 Millionen Menschen aus 27 EU-Ländern können bei der Europawahl bestimmen, wer ins EU-Parlament kommt. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Machtverhältnisse in Europa dadurch verschieben können. In vielen Ländern hat es in den letzten Jahren einen Rechtsruck gegeben - das könnte jetzt auch bei dieser Wahl passieren. In Deutschland findet die Wahl am 9. Juni statt.

bestimmen, wer ins EU-Parlament kommt. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Machtverhältnisse in Europa dadurch verschieben können. In vielen Ländern hat es in den letzten Jahren einen Rechtsruck gegeben - das könnte jetzt auch bei dieser Wahl passieren. In Deutschland findet die Wahl am 9. Juni statt. Landtagswahlen: In drei Bundesländern wird der Landtag gewählt. In Sachsen und Thüringen ist die Wahl am 1. September. In Brandenburg am 22. September. Auch hier ist ein Rechtsruck möglich. Nach derzeitigen Umfragen könnte die rechtspopulistische AfD in allen drei Bundesländern die stärkste Kraft werden.

Hier wird noch gewählt!

Iran: Hier wird am 1. März gewählt. Es ist die erste Wahl nach den Massenprotesten, die durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst wurden. Es wird erwartet, dass reformorientierte Kandidaten von der Parlamentswahl ausgeschlossen werden. Das staatliche Büro für "Maßnahmen und Lösungen von morgen" hat mitgeteilt, dass laut Umfragen bis zu 90 Prozent der Bürger nicht wählen wollen.

Russland: Die Wahl wird vom 15. bis 17. März stattfinden. Präsident Wladimir Putin wird antreten. Ernsthafte Konkurrenz wird es vermutlich nicht geben. Putin will sich für weitere sechs Jahre wählen lassen.

USA: Am 5. November ist US-Präsidentschaftswahl. Für die Demokraten wird Amtsinhaber Joe Biden wieder antreten. Der Kandidat der Republikaner steht noch nicht fest. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass es Ex-Präsident Donald Trump sein wird. Der Wahlkampf wird vermutlich von zwei Themen bestimmt werden: Fake News und das Alter der Kandidaten. Biden ist 81 Jahre alt, Trump 77 Jahre.

Trouble für Trump im Wahlkampf Dauer 2:00 min Beitrag von Sebastian Hesse

💡 Nice to know: Dieses Jahr finden viele Wahlen statt. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in einem Land, in dem 2024 gewählt wird.

Es finden auch noch in vielen weiteren Ländern Wahlen statt. Zum Beispiel in Österreich, Rumänien, Litauen und Georgien. Auch in Indien und Mexiko wird gewählt. In dem südamerikanischen Land könnte zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin gewählt werden.

Israel hat ein Konzept für Gaza vorgelegt: