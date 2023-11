Wann startet der Weihnachtsmarkt in deiner Nähe? 🎄💫

Du hast Lust auf Glühwein, Lichter, leckeres Essen? Hier liest du, wann die Weihnachtsmärkte starten.

In Rheinland-Pfalz sind zwei Städte ganz früh am Start: In Ludwigshafen läuft der Weihnachtsmarkt schon seit dem 8. November. In Kaiserslautern eröffnet er am 20.11. um 18 Uhr. In dieser Woche kommen dann noch einige dazu. Unter anderem starten die Weihnachtsmärkte in Heilbronn, Freiburg und Trier.

Die meisten beginnen am Montag, den 27. November, nach dem Totensonntag - wie zum Beispiel Mannheim und Heidelberg. In Stuttgart geht es am 29. los, in Mainz sogar erst am 30. November.

Nice to know 💡 Dieses Jahr ist die Adventszeit extrem kurz, weil der 4. Advent und Heiligabend am gleichen Tag sind.

Neben Glühwein und Bratwurst - das geht sonst noch auf den Weihnachtsmärkten:

Unter anderem in Karlsruhe, Reutlingen und Ludwigshafen steht ein Riesenrad .

. Ludwigshafen plant ein Feuerwerk am 2. und 16. Dezember.

am 2. und 16. Dezember. In Heidelberg gibt es am 4.12. den " Pink Monday ". Da werden viele Gebäude in pink angestrahlt als Zeichen der Toleranz für die LGBTQIA-Community. An dem Tag werden auch Spenden für die Aids-Hilfe gesammelt.

In vielen Städten gibt es während der Advents- und Weihnachtszeit auch eine Eislaufbahn.

Eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg findest du hier: