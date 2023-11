Mehr Öffentlichkeit für queere Menschen - diese Aktionen sollen helfen

Solidarität mit queeren Menschen zeigen, das ist Ziel der Aktionswochen gegen Transfeindlichkeit in Rhein-Neckar.

Der 20. November ist der "International Trans Day of Remembrance" - das heißt, an dem Tag wird Opfern von Transfeindlichkeit auf der ganzen Welt gedacht. Aus diesem Grund sind in Mannheim schon am Sonntag Menschen auf die Straße gegangen. Etwa 150 Leute haben für Gleichberechtigung von queeren Menschen demonstriert.

Die Demonstration war gleichzeitig der Start der Aktionswochen gegen Transfeindlichkeit. In den nächsten Wochen finden in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg viele Aktionen statt. Sie sollen helfen, queere Menschen in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.

Das ist in den Aktionswochen geplant:

Vorträge und Workshops

Film- und Theater-Aufführungen

Kleidertausch-Partys

Sportveranstaltungen

Partys

Die Aktionen sind für alle offen. Bei vielen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.