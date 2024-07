Frau in Weingarten getötet - Polizei nimmt Verdächtigen fest

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll eine Frau getötet worden sein. Viele Polizisten waren bei der Suche im Einsatz.

Am Dienstagvormittag hat die Polizei einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er soll in der Nacht eine Frau getötet haben. Das Ganze hat sich in Weingarten im Landkreis Karlsruhe abgespielt. Die Polizei glaubt, dass es sich um eine Beziehungstat handelt, also das die beiden sich gekannt haben.

Fahndung im Kreis Karlsruhe: Hubschrauber im Einsatz

Der Einsatz hatte in der Nacht um 0:40 Uhr begonnen, nachdem Polizisten in einer Wohnung in der Ortsmitte von Weingarten eine Frau gefunden hatten. Für die Suche waren viele Polizisten im Einsatz und durchsuchten Häuser. Auch ein Hubschrauber soll im Einsatz gewesen sein.