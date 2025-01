Weißt du über den Holocaust Bescheid?

Laut einer Umfrage lässt das Wissen über den Holocaust vor allem bei jungen Menschen nach. Bist du informiert?

Knapp jeder zehnte junge Erwachsene in Deutschland hat laut einer Umfrage der "Jewish Claims Conference" noch nie etwas von den Begriffen "Holocaust" oder "Schoah" gehört. In Frankreich ist es noch krasser: Fast die Hälfte der jungen Befragten zwischen 18 und 29 Jahren hatte keine Ahnung, was der Holocaust sein soll. Untersucht wurde das Holocaust-Wissen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn und Rumänien.

Große Wissenslücken zum Holocaust - aber auch Sorgen

Die Mehrheit der Befragten wusste nicht, wie viele Menschen beim Holocaust ermordet wurden. In Amerika glauben 76 Prozent, dass sich so was wie der Holocaust heute wiederholen könnte. In Deutschland ist es mehr als die Hälfte der Befragten.

💡 Das solltest du über den Holocaust wissen!

Der Holocaust - im Hebräischen: Schoah - bezeichnet den Völkermord an den Juden während des Nationalsozialismus.

- bezeichnet den Völkermord an den Juden während des Nationalsozialismus. Während die Nazis in Deutschland an der Macht waren, wurden Juden und andere Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und verfolgt.

Über sechs Millionen jüdische Menschen wurden zwischen 1933 und 1945 getötet.

wurden zwischen 1933 und 1945 getötet. Am 27. Januar ist jedes Jahr der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.