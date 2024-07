TikTok-Prediger Abu Alia in Moschee in Rheinland-Pfalz?!

Als Salafismus wird eine Strömung im Islamismus (also einer Form von politischem Extremismus) bezeichnet. Laut Bundeszentrale für politische Bildung legen Salafistinnen und Salafisten den Koran wörtlich aus und lehnen von Menschen erlassene Gesetze ab. Ihr Ziel sei die Errichtung eines Gottesstaates auf Basis der Scharia, des islamischen Normen- und Wertesystems, heißt es vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Bundesweit machten sie auch durch die kostenlose Verteilung des Korans in Innenstädten auf sich aufmerksam. Teile der Szene werden in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet.