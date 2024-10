WNBA: Fiebich und Sabally holen mit New York Liberty den Titel 🏆

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in dem Krimi im Entscheidungsspiel gegen Minnesota Lynx eine wichtige Rolle gespielt.

New York konnte sich im alles entscheidenden fĂŒnften Spiel zuhause mit 67:62 gegen Minnesota durchsetzen. Der Finals-Thriller ging dabei sogar in die VerlĂ€ngerung, in der die beiden deutschen Nationalspielerinnen New York wichtige Punkte brachten. Leonie Fiebich scorte direkt einen Dreier und Nyara Sabally legte mit einem Steal und zwei Punkten nach.

WNBA-Finals: Fiebich und Sabally punkten zweistellig in Spiel 5

Fiebich und Sabally beendeten das Spiel jeweils mit 13 Punkten und 7 Rebounds. Als Finals MVP - also die beste Spielerin der Finalserie - wurde die Liberty-Spielerin Jonquel Jones ausgezeichnet. In Game 5 erzielte sie 17 Punkte fĂŒr New York und war damit die beste Werferin der Champs.

