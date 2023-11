⚠️ Achtung, Scam! Betrüger zocken Wohnungssuchende ab

Stell dir vor, du suchst nach einer Wohnung und wirst fündig: Gute Lage, guter Preis. Was sich traumhaft anhört, kann schnell zum Drama werden.

Der Grund? Betrüger haben eine neue Masche für sich entdeckt:

Sie stellen gefälschte Inserate für Wohnungen ins Internet.

Wenn sich jemand meldet, wird die Person aufgefordert, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Angeblich soll anschließend eine Besichtigung stattfinden. Betroffene warten darauf vergebens - und das Geld ist weg.

Gefälschte Wohnungsinserate: SO kannst du dich schützen

Das Landeskriminalamt hat folgende Tipps veröffentlicht:

Das Angebot ist besonders günstig? In dem Fall solltest du misstrauisch werden. Am besten vergleichst du die Kosten mit den ortsüblichen Mietpreisen - dem sogenannten Mietspiegel.

Bestehe immer auf ein persönliches Treffen! Am besten direkt vor Ort.

Niemals Geld überweisen, bevor du die Wohnung gesehen hast!

Vergleiche die Beschreibung und die Bilder mit der Umgebung. Diese könnten gefälscht oder von anderen Inseraten geklaut worden sein.

Du wurdest gescamt - und jetzt?

In diesem Fall solltest du zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Außerdem solltest du den Betrug beim entsprechenden Anzeigenportal melden. Für weitere Hilfe kannst du dich an die Verbraucherzentrale oder an den Weißen Ring wenden. Das ist ein Verein, der sich um Opfer von Verbrechen kümmert.

Betrügerische Wohnungsangebote gibt es schon länger:

Hast du schon von diesem Scam mitbekommen?