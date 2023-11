⚠️ Wrapped for Instagram: App ein einziger Scam?! ⚠️

Die App verspricht dir einen Instagram-Jahresrückblick. Ein Problem: Insta selbst hat mit der App gar nichts zu tun.

Hinter "Wrapped for Instagram" steckt nämlich eine Firma namens "Wrapped Labs, LLC". Sitzen soll sie angeblich in Kalifornien. Dort ist das Unternehmen aber gar nicht eingetragen, berichtet die Website "Business Insider".

Datenschutz? Hier wird es richtig strange

Die Datenschutzerklärung für die App findet man nicht auf der Website des Unternehmens, sondern auf einer Notion-Seite - eine Art öffentliches Word-Dokument. Außerdem musst du bei der Anmeldung deine Insta-Logindaten eingeben. Da Wrapped keinerlei Verbindung zu Instagram hat, gibst du deine Daten dann einem fremden Unternehmen.

Wrapped kann angeblich Daten messen, die Insta selbst gar nicht sammelt

Falsche Versprechungen macht Wrapped offenbar auch. So verspricht die App dir, dass sie messen kann, wer am meisten auf deinem Profil war und wie viele Screenshots gemacht worden sind. Das Problem: Instagram erhebt diese Daten wohl selber gar nicht. Die Zahlen, die dir dann im Jahresrückblick angezeigt werden, sind daher wahrscheinlich frei erfunden. Dazu passen auch viele User-Bewertungen. Einige Nutzer schreiben zum Beispiel, dass die ihnen angezeigten Zahlen gar nicht stimmen können. Andere sagen: Wenn sie die App löschen und neu installieren, kriegen sie in ihrem Jahresrückblick komplett andere Zahlen angezeigt.

Das geht auf TikTok: