UK-Politiker macht mit Bungee-Jumping Wahlkampf

Der Liberalen-Chef Ed Davey sprang bei einem Wahlkampfauftritt am Montag vom Kran. Dabei rief er: "Wählt die Liberaldemokraten".

Beim Besuch eines Fußball-Klubs in Eastbourne hat der Chef der Liberaldemokraten Ed Davey sich was Spaßiges einfallen lassen. Mit einem Hechtsprung sprang er an einem Bungee-Seil befestigt in die Tiefe und sprach zu seinen Wählern:

Tut was, was ihr noch nie gemacht habt! Wählt Liberal Democraaaat! Wohoooo! Geht das Risiko ein, wagt den Sprung! Ihr wisst, ihr wollt es!

Applaus gab es dabei von seinem Wahlkampfteam und allen anwesenden Menschen.

Ed Davey für einen kuriosen Wahlkampf bekannt

In der Vergangenheit hat der Liberaldemokrat schon mit ähnlichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht:

Teilnahme an einem Zumba-Kurs mit Wählern und Unterstützern.

Versuch, mit einem Paddleboard ein See zu überqueren, um auf verschmutztes Wasser durch die Abwasserwerke aufmerksam zu machen.

Und in einem Aqua Jungle-Parkour schwimmen.

Ende Mai hatte Premierminister Rishi Sunak angekündigt, die Parlamentswahlen vorzuziehen. Die Liberaldemokraten um Ed Davey erhoffen sich Stimmen der großen Parteien der Torys und Labour Party abzugreifen.

