Xatar goes Staatsoper Stuttgart?!

Wer denkt, das passt nicht zusammen: Doch! Zusammen mit den heavytones gibts 2024 ein Konzert in der Staatsoper Stuttgart.

Schon länger ist klar, dass Xatar mit den heavytones auf "Das letzte Mahl"-Tour geht. Jetzt wurde bekannt: Es wird auch einen Stop in Baden-Württemberg geben. Die Band heavytones ist vor allem aus dem TV bekannt. Wer Bock auf eine Mischung aus Gansta-Rap, Funk, Soul und Jazz hat, kann am 15. Juni 2024 in Stuttgart live dabei sein.

Die beiden Acts sind zusammen nicht nur in Stuttgart zu sehen: Unter anderem sind auch Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg und im ZOOM in Frankfurt geplant.

Hast du "Rheingold" schon gesehen?