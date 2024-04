Doch alles anders: ER bleibt Barça-Coach

Eigentlich wollte Xavi nach der Saison als Trainer des FC Barcelona aufhören. Jetzt hat er sich umentschieden.

Xavi will seinen Vertrag bis 2025 doch noch erfüllen - also auch noch in der nächste Saison Coach der Katalanen sein. Das hatten mehrere Medien am Mittwochabend berichtet. Mittlerweile hat der FC Barcelona die Meldung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigt.

Warum der 44-Jährige doch bleiben möchte, weiß man (noch) nicht.

Nice to know: Barça hat für heute eine Pressekonferenz angekündigt.

Nagelsmann bleibt dem DFB auch nach der EM erhalten: