Gegen Mittag solltest du die City heute lieber meiden. Auch die Busse müssen zu der Zeit einen anderen Weg fahren.

Bei Bauarbeiten wurde am Montagnachmittag eine Weltkriegsbombe in Zweibrücken gefunden. Laut der Stadt liegt die Bombe zwischen der Verbandsgemeindeverwaltung und der Berufsbildenden Schule. Zwischen 12 und 13 Uhr soll sie entschärft werden - 250 Meter rund um den Fundort muss dafür alles evakuiert werden.

Bombenentschärfung: Wie lange dauert das?

Die Stadt bittet darum, die Straßen in die Innenstadt am besten zwischen 11 und 14 Uhr zu meiden. Es wurden auch einige Straßensperren aufgestellt. Der Ort, an dem die Bombe gefunden wurde, ist schon seit Montag für die Einwohner blockiert.

Mehr News aus RLP gibt es hier: