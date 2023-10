Für die geplante Legalisierung von Weed soll es sogenannte "Social Clubs" geben. In RLP gibt es schon sechs. Aber wo?

In Mainz, Andernach, in der Region Pfälzer Wald, der Südpfalz, im Oberen Glantal und in Neuwied gibt es bereits Cannabis-Clubs - mit insgesamt 130 Mitgliedern. Was wird in den Clubs erlaubt sein? Es sind noch viele Fragen offen, aber laut dem Gesetzentwurf sollen die Mitglieder in den Clubs Weed anbauen und einander gegenseitig abgeben dürfen - pro Monat höchstens 50 Gramm pro Mitglied. Kiffen darf man dort nicht.

Aufnahmestopp für Cannabis Social Clubs in BW!

Teil-Legalisierung von Cannabis: Was ist generell geplant?

Das sind die Pläne der Ampel-Regierung:

Bubatz soll nicht mehr verboten sein.

Erwachsenen soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden.

Privat sollen maximal drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen.

Bevor Weed teilweise legal werden kann, muss der Bundestag und Bundesrat noch mitreden. Wann der umstrittene Gesetzentwurf besprochen wird, steht noch nicht fest. Laut Medien haben die Ereignisse in Israel die Beratungen verschoben.

Mehr Infos zur Teil-Legalisierung gibts hier:

Ein Arzt in Weinheim ist angeklagt, weil er Cannabis ohne Grund verschrieben haben soll: