4 Die Flucht – Wo steckt Mirnesa?

Mirnesa ist auf der Flucht. Nach einer wilden Schleusung über mehrere Grenzen kommt sie völlig fertig an ihrem Ziel an. Dort taucht sie wohl erstmal mit Robert unter. Doch die Beziehung zwischen den beiden habe sich verändert, sagt Mirnesa. Sie bekommt Angst, will verschwinden und braucht Hilfe. Währenddessen suchen die Ermittler Antonio Engel und Ulrich Maier weiter nach Mirnesa und fahnden jetzt sogar öffentlich nach ihr.

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.