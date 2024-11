Hormonfreie Verhütung: Kupfer statt Pille?

In der vierten Folge „fucking safe“ wird es für Host Katja persönlich, denn sie hat sich vor einiger Zeit dazu entschieden, mit der Kupferkette zu verhüten. Bei der Recherche zu dieser Folge ist sie aber auf Geschichten gestoßen, die sie nachdenklich gemacht haben. Zum Beispiel die von Model, Schauspielerin und Influencerin Elena Carrière (@elenacarriere).

Hormonfrei, sicher, fünf Jahre Verhütungsschutz - ist hormonfrei mit Kupfer zu verhüten der „holy grail“?

In dieser Folge könnt ihr euch gemeinsam mit Katja, Elena und unserem Experten, Arzt Mertci (@gynaekollege), ein erstes Bild davon machen.

Disclaimer: In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen mit Verhütungsmethoden und über die Erfahrungen verschiedener Personen, die in den Folgen zu Wort kommen. Bitte bedenkt, dass die sehr individuell sind - nur weil eine Verhütungsmethode für uns funktioniert hat, heißt das nicht, dass sie für euch auch funktioniert. Dieser Podcast ersetzt kein Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Es geht hier darum, einen Überblick zu bekommen, nicht um eine individuelle medizinische Beratung. Jede Verhütungsform kann Risiken oder Nebenwirkungen haben, keine schützt zu 100% vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Am Pearl-Index gibt es zwar immer wieder Kritik, weil er statistische Schwächen hat - wir beziehen uns für diesen Podcast aber trotzdem darauf, weil man damit einen guten Vergleichswert hat und er recht bekannt ist. Stay safe! Fucking safe.

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.