Die Pille - Kann man die überhaupt noch nehmen?

Welche Nebenwirkungen hat die Pille?

Was tun, wenn ich die Pille vergessen habe?

Wie schlimm ist die Pille danach?

Und: Kann man die Pille überhaupt noch nehmen?

Katja kennt diese Suchanfragen alle. Genauso wie die ganzen Videos zu dem Thema auf Social Media. Deshalb war sie zwischenzeitlich wahrscheinlich genauso verunsichert wie ihr.

Die Pille kriegen viele Frauen und Mädchen früh und schnell verschrieben, meistens ohne genaue Erklärung. Das wird oft kritisiert und mehr und mehr Menschen suchen nach alternativen Verhütungsmitteln.

Arzt Mertci (@gynaekollege) checkt mit uns, wie gefährlich die Pille wirklich ist, welche Vor- und Nachteile sie haben kann, welchen Mythen wir auf Social Media glauben können – und wann wir lieber schnell weiterswipen sollten.



Apropos weiterswipen: Bevor ihr Boys die Folge jetzt skippt – ist euch klar, dass die Pille schon lange kein „Frauenthema“ mehr ist? Wir klären, wann die Pille für den Mann kommen könnte und was die Männer in unserem Umfeld eigentlich über die Pille wissen.

+++

Quellen Social Media-Collage:

https://vm.tiktok.com/ZGd8Mn8fY/

https://vm.tiktok.com/ZGd8rshcf/

https://vm.tiktok.com/ZGd8ryx8s/

https://vm.tiktok.com/ZGd8rCgJk/

https://vm.tiktok.com/ZGd8ruUkP/

https://vm.tiktok.com/ZGd8r4vkM/

+++

Podcast-Tipp in dieser Folge:

Freundschaft plus - Liebe, Sex und Beziehungen aller Art

https://www.ardaudiothek.de/sendung/freundschaft-plus-liebe-sex-und-beziehungen-aller-art/64547428/

+++

Hier gibt’s mehr Infos zur Pille - damit ihr euch fucking safe fühlen könnt:

https://www.dasding.de/ext/podcast/linktree/fuckingsafe/folge-2.html

+++

Disclaimer: In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen mit Verhütungsmethoden und über die Erfahrungen verschiedener Personen, die in den Folgen zu Wort kommen. Bitte bedenkt, dass die sehr individuell sind - nur weil eine Verhütungsmethode für uns funktioniert hat, heißt das nicht, dass sie für euch auch funktioniert. Dieser Podcast ersetzt kein Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Es geht hier darum, einen Überblick zu bekommen, nicht um eine individuelle medizinische Beratung. Jede Verhütungsform kann Risiken oder Nebenwirkungen haben, keine schützt zu 100% vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen. Am Pearl-Index gibt es zwar immer wieder Kritik, weil er statistische Schwächen hat - wir beziehen uns für diesen Podcast aber trotzdem darauf, weil man damit einen guten Vergleichswert hat und er recht bekannt ist. Stay safe! Fucking safe.



Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.