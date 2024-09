DASDING – Back to nature Wir verlängern euren Urlaub!

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „DASDING Back to nature”, bei dem es insgesamt vier Gutescheine für Classic Cabines mit Hot Tub für bis zu sechs Personen zu gewinnen gibt.

Gewinn

Vier Mal einen Gutschein für fünf Übernachtungen in den Classic Hot Tub Cabins für bis zu sechs Personen pro Cabin im Elsass

Inkl. Buchungsgebühr

Inkl. Kurtaxe für alle Gäste

Der Gewinn wird DASDING von “Nutchel” kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie werden nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar, sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf ist ebenfalls nicht erlaubt.

Das Gewinnspiel wird von SWR DASDING veranstaltet. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts -, vertreten durch den Intendanten Prof. Dr. Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Das Gewinnspiel startet am Montag, den 02.09.2024 und endet am Freitag, den 20.09.2024.

Der Gewinn wird unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern zwischen dem 09.09.2024 und dem 20.09.2024 im Radioprogramm von DASDING verlost.

Vom 09.09.2024 bis zum 20.09.2024 wird immer von Montag bis Freitag zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr mehrmals am Tag verschiedene Songs gespielt, in denen das DASDING Soundlogo eingebaut wurde. Ertönt dieses Element, können sich die Hörer telefonisch im Studio melden und somit für das Gewinnspiel qualifizieren. Die Telefonnummer lautet: 07221 300 555.

Nach redaktioneller Auswahl landet einer der Anrufer im Lostopf.

Die finale Auslosung der Gewinner finden voraussichtlich immer mittwochs (11.09. und 18.09.2024) und freitags (13.09 und 20.09.2024) im Radioprogramm von DASDING statt. Hierbei wird per Zufallsprinzip ein Gewinner gezogen. Dieser wird im Anschluss angerufen. Nur wenn die Person ans Telefon geht und sich meldet, gewinnt sie einen der vier Gutscheine. Die Person hat 15 Sekunden Zeit ans Telefon zu gehen.

Geht der potenzielle Gewinner nicht ran, wird nach oben genanntem Prinzip ein neuer Gewinner ermittelt.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Buchungsbedingungen:

Es dürfen auch kleinere Gruppen als sechs Personen anreisen. Mindestens aber vier Personen.

Aufenthaltsdauer pro Gruppe und Cabin sind fünf Nächte

Buchbare Aufenthalte von Mittwoch bis Montag oder Freitag bis Mittwoch

Möglicher Buchungszeitraum: Ab Erhalt der Gutscheine bis maximal 30. Mai 2025

Die Reise muss bis zum 11. Juni 2025 durchgeführt werden.

Folgende Daten sind von der Buchung ausgeschlossen:

11.10.2024 - 27.10.2024

21.12.2024 - 05.01.2025

04.04.2025 - 26.04.2025

Sonstiges

Die Gewinnspiel-Teilnehmer akzeptieren, dass es sich bei dem Preis nicht um eine von DASDING verantwortete Leistung handelt. Für die Teilnahme gelten zusätzlich die entsprechenden AGB des Gewinnstifters.

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten, z.B. Name und Geburtsdatum, zum Zweck der Organisation der Gewinnspielaktion gespeichert, verarbeitet und an den Gewinnspender zur Abwicklung weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Die Daten werden nach Durchführung des Gewinnspiels gelöscht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es hier.

Die Teilnehmer sind sich im Klaren darüber und stimmen zu, dass sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, in dessen Rahmen sie zur Abbildung der Programmaktion im DASDING-Radioprogramm, auf DASDING.de und auf den Social Media Accounts von DASDING für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung stehen. Die Teilnehmer werden darüber in Kenntnis gesetzt, dass vor und während der gesamten Aktion Ton-, Film- und Fotoaufnahmen erfolgen können.

DASDING behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmerinnen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen DASDING zu.

DASDING kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln davon unberührt. Für das Nutzungsverhältnis zwischen den Teilnehmern und DASDING gilt deutsches Recht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.