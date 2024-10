Heiße Girls lesen aktuell. Wusstet ihr nicht? Dann solltet ihr einen Blick auf BookTok werfen. Das ist eine Community auf TikTok, die nicht nur schnell wächst und immer größer wird, sondern auch ziemlich viel Macht und Einfluss hat.

BookTok-Regale in Buchhandlungen, Verfilmungen von Bestsellern und eine eigene Sprache, die man erst mal verstehen muss.

Ob Tropes, Spice oder SuBs: BRUST RAUS-Host Walerija wollte das Phänomen BookTok in diesem Video etwas besser verstehen und spricht dafür mit Journalistin Miriam Fendt vom BookTok-Kanal "literally" vom Bayerischen Rundfunk mit der angehenden Autorin Eva Pramschüfer und Christine Lötscher, Professorin für Populäre Literatur an der Universität Zürich.

Sie alle sind auch auf BookTok unterwegs und wissen: Warum holt BookTok aktuell vor allem viele Frauen ab? Warum kommen manche der Erzählungen SO gut an, was kann man davon auch mal kritisch sehen?

Der Aufstieg von BookTok - Nur spicy Bücher & Klischees?

