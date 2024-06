Warum man trotz Liebe fremdgeht

Viele kennen mindestens eine Person, die schon einmal in einer romantischen Beziehung fremdgegangen ist oder betrogen wurde. Eins ist sicher: es tut verdammt weh, betrogen zu werden. Das ist etwas, dass sich niemand wünscht und gefühlt einer der krassesten Vertrauensbrüche, die in einer Beziehung stattfinden können. Doch El sind da ein paar Fragen aufgekommen: Bedeutet Fremdgehen immer, dass man seine*n Partner*in nicht liebt, wie es so oft in Film, Serien und Fernsehen dargestellt wird? Was treibt manche Menschen dazu, untreu zu sein und kann ein Seitensprung sogar eine neue Chance für die Beziehung sein? Darüber spricht El mit Sexologin Dania Schiftan. Und in einem Instagram-Aufruf hatte El gefragt, was eure Gründe waren, fremdzugehen - auch das checken wir in diesem Video aus.