Geschwister-Shootout mit AJR: "Wer ist die größte Dramaqueen?"

Mit ihrem Song "Weak" sind die Jungs von AJR praktisch über Nacht zu Stars geworden. Das besondere an der Band: Die drei Jungs sind Brüder!



Natürlich liebt man seine Geschwister über alles, manchmal nerven sie aber einfach nur. Genau so ist es auch bei AJR, weshalb wir den Jungs Schaumstoff-Pistolen in die Hand gegeben haben. Beim Geschwister-Shootout-Interview hat Moderatorin Jenny ihnen Fragen gestellt und der "Schuldige" wurde abgeschossen. Wer ist zum Beispiel die größte Dramaqueen in der Band?

Akustik-Session: Eine Runde gute Laune mit AJR und "Weak" oder "Come Hang Out"!

Adam (26), Ryan (23) und Jack (19) Metzger kommen aus New York und machen Indie-Pop. Sie haben schon 2007 angefangen zusammen Musik zu machen und wurden mit ihrem Song "I'm Ready" zu YouTube-Stars. Mit "Weak" kam dann auch in Europa der Durchbruch und sie sind in die Charts eingestiegen.