Drake vs. Kendrick Lamar: Der Beef erklärt

Siehst du auch ständig News über den Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar und findest dich zwischen den zig Disstracks und Meldungen nicht wirklich zurecht? Kein Problem, we got you! Die ganze Timeline hier.

1. Kendrick Lamar greift am 22. März mit „Like that“ an

Es gab seit Jahren immer wieder kleine Spannungen zwischen Drake und Kendrick. So richtig los ging’s aber Anfang des Jahres mit Kendrick Lamars Feature auf „Like That“. Dort macht Kendrick eine Kampfansage an die „Big 3“. So werden Kendrick, J. Cole und Drake genannt, weil sie in einer Rap-Generation groß geworden sind und über Jahre auf ähnlichem Niveau abgeliefert haben – quasi die obersten drei in der Rangliste.

Motherfuck the Big 3, n***a, it’s just big me

Überhaupt war das gesamte Album „We don’t trust you“ (und sein Nachfolger “We still don’t trust you”) von Metro Boomin und Future eine einzige Ansage an Drake. Der Titel ist eine Message an Drake und so ziemlich jeder Artist, der daran mitgewirkt hat, hat sich gegen Drake positioniert. Drake kämpft also nicht nur gegen Kendrick Lamar, sondern auch gegen eine ganze Allianz aus Metro Boomin, Future, Rick Ross, A$AP Rocky, The Weeknd und Ye.

2. Drake vs. ALLE: „Push Ups“ - Leak am 13. April

Auf „Push Ups“ macht Drake einen kompletten Rundumschlag: Jeder, der sich irgendwie gegen ihn positioniert hat, irgendwas gesagt oder gepostet hat, kriegt was ab!

Drake ist sowas von ready!🔥

3. Drake legt am 19. April mit KI „Taylor Made Freestyle“ nach

Während Drake mehrere Tage auf eine Antwort von Kendrick Lamar wartet, legt er nochmal nach. Und das nicht alleine! Wobei, irgendwie doch. Er schreibt den Song „Taylor Made Freestyle“ und lässt mithilfe von KI Kendricks große Idole 2Pac und Snoop Dogg die ersten beiden Parts rappen.

Darin zeigen sie sich enttäuscht von Kendrick Lamar und stacheln ihn an, Drake zu antworten.

4. Kendrick geht am 30. April mit „Euphoria“ All-In

Mit „Euphoria“ war es dann so weit: Kendrick hat seinen ersten kompletten Song gegen Drake gedroppt. Das ist keine sportliche Competition mehr und kein Schwanzvergleich, wer die Nummer eins im Game ist. Stattdessen sind hier zwei Leute, die ein tiefgehendes Problem miteinander haben. Ab jetzt befinden sich beide in einem Rapper-Krieg!

Talk about me and my family, crodie?/ Someone gon' bleed in your family, crodie

5. Kendrick legt am 03. Mai direkt nach: „06:16 in LA“

Statt auf eine Antwort zu warten, schießt Kendrick direkt nochmal nach. Nur drei Tage nach “Euphoria” kommt “06:16 in LA”. Damit erhöht Kendrick nicht nur die Zahl an Releases, sondern setzt auch inhaltlich nochmal einen drauf. Kendrick Lamar sieht in Drake einen schlechten Menschen und impliziert, dass ihm aus Drakes Team Infos über Drake zugespielt werden. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie auch der Meinung sind, dass Drake eine Niederlage verdient.

Fake bully, I hate bullies, you must be a terrible person / Everyone inside your team is whispering that you deserve it

6. Nächste Runde am 04. Mai: Drake reagiert mit „Family Matters“

„Family Matters“ erscheint zum ersten Mal auch mit einem Musikvideo. Darin wird der Van geschrottet, der auf dem Cover von Kendricks Album „good kid, m.A.A.d city“ zu sehen ist.

Inhaltlich verrät es schon der Titel: es wird persönlich! Drake unterstellt Kendrick Lamar, dass er seine Frau betrogen und geschlagen hätte. Er behauptet auch, dass eines von Kendricks Kindern in Wahrheit von Dave Free wäre, dem Bodyguard von Kendricks Ex.

7. „Meet the Grahams“: Kendrick antwortet SOFORT - noch am 04.Mai

Das gab es noch nie: Gerade mal 30 Minuten später hat Kendrick schon seine Antwort gepostet! Und auch bei ihm geht es um Familie. In „Meet the Grahams“ rappt er vier Parts, jeweils an eine andere Person gerichtet: Drakes Sohn Adonis, Drakes Mutter, Drake selbst und an Drakes angebliche Tochter?!

Kendrick Lamar behauptet, Drake hätte eine elfjährige Tochter, die er der Öffentlichkeit vorenthalten würde. Das erinnert an 2018 und Drakes Beef mit Pusha T, der tatsächlich offengelegt hat, dass Drake seinen Sohn Adonis ‚versteckt‘. Kendrick hingegen hat hier wohl einen Köder geschluckt. (check Punkt 5 und 9!)

8. Kendrick haut noch einen am 05. Mai raus: „Not Like Us“

Nicht mal 24 Stunden später ging es mit Kendricks „Not like us“ in die nächste Runde! Und die wurde noch eine Stufe ekliger. Das Cover zeigt einen Screenshot von Drakes Haus. Und die roten Markierungen bedeuten, dass dort Sexualstraftäter wohnen. In den USA gibt es verschiedene Apps, die anzeigen, wenn sich Sexualstraftäter in der Nachbarschaft aufhalten.

Say, Drake, I hear you like ‘em young

Der Vorwurf, Sexualstrafstäter zu sein, ist nicht unbedingt direkt an Drake gerichtet. Aber zumindest scheint er mehr als einen davon in seinem Team zu haben. Trotzdem kommt Drake selbst auch nicht ohne Schaden davon. Kendrick behauptet, Drake würde sich nur mit Frauen einlassen, die deutlich jünger sind als er.

9. Drake schießt am 06. Mai zurück: „The Heart Part 6“

Mit seiner Antwort hat Drake den Beef nochmal auf ein neues Level gehoben. Er bezieht nicht nur Stellung zu den Vorwürfen, sondern erklärt auch, dass er und sein Team, Kendrick falsche Infos gesteckt haben!

We plotted for a week and then we fed you the information / A daughter that's eleven years old, I bet he takes it

Drake hat also sicher keine elfjährige Tochter, dafür Kendrick eine smarte Falle gestellt. Dennoch stehen einige harte Vorwürfe weiterhin im Raum.