Was fällt Dir spontan zu Britney Spears ein? Sie war mal mit Justin Timberlake zusammen, dieses Schulmädchenoutfit, Kevin Federline, You better work bitch.

Britney Spears macht seit 15 Jahren einen ziemlich guten Job. Das sieht man an Fakten wie „über 100 Millionen verkaufte Alben“. Um als Star über so einen langen Zeitraum erfolgreich zu sein, gehört aber mehr. Britney liefert dieses „Mehr“ zuverlässig – wenn auch nicht immer freiwillig: Ein Kuss mit Madonna, plötzlich eine rasierte Glatze, neue Kerle, neues Image wie zuletzt als Domina in „Work bitch“.

2013 kommt mit „Britney Jean“ – übrigens ihr echter Zweitname – ihr achtes Album. Drauf sind viele persönliche Geschichten, sogar ihre kleine Schwester Jamie Lynn singt bei einem Song mit. Britney sagt über ihr Album: „Ich möchte die verschiedenen Seiten der Britney Spears zeigen. Ich bin eine Performerin. Ich bin eine Mutter. Ich bin lustig. Ich bin deine Freundin! Ich bin Britney Jean.“