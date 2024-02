Juju wird fett?! Twitter lacht mit ihr

mit Whatsapp teilen

Auf Twitter hat Juju gepostet, dass sie gerade fett wird. Sie ist in Spanien im Urlaub und scheint einiges an Kalorien in sich rein zu schaufeln. Twitter lacht mit ihr drüber.