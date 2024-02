Hailey Baldwin ließ sich schon im Oktober den Namen Hailey Bieber schützen!

Wie man 2018 zeigt, dass man geheiratet hat? Man benennt sich auf Social Media um. Eigentlich ließ sich das Model aber wegen einem anderen Grund den Bieber-Namen schützen.

absolute best friend.

Steht da etwa tatsächlich BIEBER?! Damit haben wir jetzt irgendwie nicht gerechnet. Zwei Monate nach der geheimen Hochzeit heißt Hailey jetzt auch auf Instagram, Twitter und Co. Hailey Bieber.

Die Fans feiern die Umbenennung!

Unter den Bildern von Hailey freuen sich die Fans!

Fans schreiben: "Mrs Bieber 😍" oder "I'm so happy that you are married with Justin, it's amazing" (Ich bin so glücklich, dass du mit Justin verheiratet bist. Es ist toll).

Justin Bieber bestätigt ebenfalls die Hochzeit:

Denn er schrieb unter eines seiner Bilder jetzt: "My wife is awesome", also übersetzt: "Meine Ehefrau ist toll".

My wife is awesome

Eigentlich war der Name für eine Klamotten-Linie geschützt

Wie das Magazin "The Blast" berichtet, hatte Hailey schon im Oktober Hailey Bieber als Markennamen für eine Klamotten-Linie schützen lassen. Wie wir aber jetzt sehen, der Name war wohl doch nicht für Mode gedacht, sondern für ihren wirklichen Account.