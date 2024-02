Donald Trump macht auf "Game of Thrones" - schon wieder 😐

Auf Instagram hat Trump einen der bekanntesten Sätze aus der Serie "Game of Thrones" gecovert. Das ist schon das zweite Mal. Wie das wohl ankommt?

Bei diesem Bild von Trump musst du vermutlich an "Game Of Thrones" denken. Denn Trump hat nicht nur versucht den Look von GoT für seinen Mauer-Slogan zu nutzen, nein, er hat auch noch ein Zitat gecovert. Von "Winter is coming" zu "The Wall is coming". Mit seinem Spruch meint Trump die Mauer, die er auf der Grenze zu Mexiko bauen will. Gerade sowieso sein Lieblingsthema und auch Grund für den Shutdown in Amerika.

Das hat der Shutdown mit der Mauer zu Mexiko zu tun

Die Serienmacher und GoT-Darsteller haben noch nicht reagiert. Bei vielen Usern scheint Trumps Posting aber sogar gut anzukommen. Fast eine Millionen Likes hat das Bild auf Instagram (Stand: 04. Januar 2019). Aber einige sind in den Kommentaren auch sehr kritisch.



User @ianfeinerman antwortet ziemlich hart:

"The wall was destroyed in game of thrones you moron. It didn’t work in fantasy and won’t work in reality."

Die Mauer wurde in Game of Thrones zerstört, du Idiot. Es hat nicht in der Phantasie funktioniert und wird in der Realität auch nicht funktionieren.

Trump hat schon mal GoT nachgemacht - und das kam nicht gut an

US-Präsident Donald Trump machte damals aus dem Satz "Winter is coming" in seinem Tweet:

Sanctions are coming

https://t.co/nk2vKvHuaL

Was bedeutet der Tweet "Sanctions are coming"?

Trumps Meinung nach verfolgt der Iran ein Nuklearprogramm. Und wegen dem will Trump Sanktionen gegen den Iran verhängen.

Die Reaktion damals vom Sender HBO und den GoT-Schauspielern:

Die Schauspieler und der Sender HBO der Serie "Game of Thrones" waren nicht erfreut. Denn nicht nur, dass der Spruch gecovert ist, auch das sonstige Design ist ziemlich offentlichtlich von "GoT" geklaut. Und noch was macht HBO sauer:

Wir waren uns dieser Botschaft nicht bewusst und würden es vorziehen, wenn unsere Marke nicht für politische Zwecke missbraucht würde.

Und auf twitter feuert HBO noch etwas krasser:



"Was ist das richtige Wort in Dothraki für Missbrauch einer geschützten Marke?"

How do you say trademark misuse in Dothraki?

Die Schauspielerin Maisie Williams (Aria Stark) schrieb zum Tweet: "Not today", also "Nicht heute".

Auch Kollegin Sophie Turner (Sansa Stark) reagiert mit einem kurzen "Ew". Da kann man jetzt viel reininterpretieren.

Einen anderen Satz der Serie hat der Autor George R.R. Martin von "Game of Thrones" als Reaktion gepostet:

@realDonaldTrump #Vote https://t.co/IZe7KwQQvk

„Angst schneidet tiefer als Schwerter.“