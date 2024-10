Hi, ich bin Lilia, ich liebe Kaffee, italienisches Essen und das Internet. Bei DASDING arbeite ich als Producerin und Redakteurin, ansonsten studiere ich in Konstanz Literatur-Kunst-Medien. Wenn ich nicht grade mit Radio oder Uni beschäftigt bin, hänge ich mit meinen Freunden rum, oder schaue meine Lieblingsserien in der 100. Wiederholung an. Ab und zu les ich auch mal n Buch oder fotografiere Menschen, Dinge und Orte die ich schön find.

Das bin ich… SWR DASDING Das liebe ich… SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten...