Als VIP zum Southside Festival - DASDING Songtwist

Ihr fragt euch, wie echte Stars Festivals erleben? Findet's doch einfach selbst raus: DASDING verlost exklusiv 1x2 Southside Platin Lounge Upgrades inkl. Southside Festival Tickets und Camping! 🏕️ Wie ihr gewinnen könnt, checkt ihr hier.

Bald ist es soweit: Vom 21. Juni 2024 bis 23. Juni 2024 findet das Southside Festival in Neuhausen ob Eck statt. Wir haben massiv Bock, sind am Start und hoffen vor allem auf eins: Euch dort zu treffen! 💛 Und hier gibt's was zu gewinnen: Southside Platin Lounge Upgrades inkl. Southside Festival Tickets und Camping! 🔥

DASDING Songtwist: So könnt ihr gewinnen

First things first! Diese Nummer schon mal auf Kurzwahl, Freunde:

07221 300 555

Wann? Das Gewinnspiel läuft vom 17. Juni 2024 bis 19. Juni 2024 im Radio.

Sobald wir im Nachmittag zum Mitzocken aufrufen, meldet ihr euch direkt bei uns im DASDING Studio unter der Telefonnummer: 07221 300 555.

Dann müsst ihr vier durcheinander gespielte Songschnipsel in die richtige Reihenfolge bringen. Ihr hört die Songschnipsel insgesamt 2x. Nur wer alle vier Schnipsel korrekt anordnet, landet im Lostopf.

Pro Tag spielen wir den DASDING Songtwist zweimal. Alle Personen, die bis einschließlich 19. Juni 2024 im Lostopf landen, nehmen am Gewinnspiel teil.

Wer die 1x2 Southside Platin Lounge Upgrades inklusive Festival Tickets und Camping gewinnt, wird per Losverfahren entschieden.

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen.

