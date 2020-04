Cool, dass du bei DASDING gelandet bist! Falls du uns noch nicht kennst: Wir sind das junge multimediale Programm des SWR. Als Teil des SWR sind wir öffentlich-rechtlich und komplett werbefrei.

Bei DASDING arbeiten wir jeden Tag dafür, dass du mit deiner Musik und allen aktuellen News, Themen die dich bewegen oder den neusten Trends aus dem Netz versorgt wirst.

Dabei teilen wir uns in verschiedene Redaktionen auf: Musik, Radio, Online, Bewegtbild und DASDING vor Ort. Was du über uns wissen solltest, checkst du hier 👇

👉 Musik

Musikalisch gibt’s bei uns das Komplettpaket aus den angesagtesten Genres von Pop über Rap bis hin zu allen möglichen Formen der elektronischen Musik. Pop-Gott oder zukünftiger Lieblingsrapper, DASDING hat sie auf der Playliste und zerrt sie auch gerne mal vor ein Mikrofon oder eine Kamera.

Die Musikredaktion – die Playlistenritter mit dem Draht zu den Stars

Damit dir beim Musikhören mit DASDING auch nicht langweilig wird, kümmert sich unsere Musikredaktion darum, die Welt nach den neuesten Songs zu scannen, Interviews mit deinen Lieblingsstars zu organisieren und Beiträge über aktuelle Musikthemen ins Radio und Netz zu bringen. Und ja, sie entscheiden auch, welche Musik im Radio läuft und nicht der Moderator 😉

Hierfür stecken Musikchefin Stefanie Schäfer und ihr Team aus insgesamt fünf Redakteuren jede Woche ihre Köpfe zusammen und aktualisieren die verschiedenen Playlisten. Je nachdem, wie beliebt ein Song ist, wird er öfter oder weniger oft gespielt. Neben dem Fachwissen unserer Musiknerds spielen bei der Entscheidung über neue Songs natürlich auch Streaming-Zahlen, Chartpositionen und virale Netztrends eine Rolle. Heraus kommt dabei dann diese mytseriöse Rotation, von der die Hater immer behaupten, sie würde sich zu oft wiederholen.

🤔 FAQ: Wieso kommen so oft die selben Songs? Es gibt einen einfachen Grund, warum ein Song mehrmals am Tag im Radio läuft: Wir wollen einfach sichergehen, dass alle in ihrem individuellen Tagesablauf die Chance bekommen, die besten neusten Tracks zu hören.

DASDING Play – deine Portion Zukunftsmusik am Abend

Wenn du die neusten Musiktrends entdecken willst, check unsere wöchentliche Abendsendung DASDING Play. Im wöchentlichen Wechsel stellen dir unsere Moderatoren Sophie, Caro, Nette und Lukas das Beste und Neueste aus allen möglichen Genres vor, führen spannende und tiefgehende Interviews mit deinen zukünftigen Lieblingsacts und stellen deren Alben vor. Und auch hier hat unser Musikteam seine findigen Händchen im Spiel, um die perfekte Auswahl an spannenden Artists zusammenzustellen.

👉 Sendungen

Neben sogenannten "Spezialsendungen" am Abend, wie zum Beispiel DASDING Play, DASDING Sprechstunde oder DASDING Weekend WarmUp, produzieren wir rund um die Uhr ein Radioprogramm und sprechen mit dir über das, was dich gerade bewegt.

🤔 FAQ: Wie wird man Moderator/Moderatorin? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn es gibt keine klassische Ausbildung und kein Studium zum "Moderator" oder zur "Moderatorin". Am besten ist es, in Praktika erste redaktionelle Erfahrungen zu sammeln und sich dann auf ein Volontariat zu bewerben. Dafür ist oft auch ein abgeschlossenes Studium hilfreich - aber auch da gibt es viele Studiengänge, die dich auf "was mit Medien" gut vorbereiten können. Aber auch eine Fachstudium kann eine super Grundlage sein, in die Medienwelt einzusteigen. Letzten Endes gibt es aber nicht den EINEN Weg - auch Quereinsteiger gibt es immer wieder.

Von Montag bis Freitag stehen Nette und Lukas oder Cora und Benedikt extra früh für dich auf und versorgen dich in der DASDING Morningshow mit den wichtigsten Infos des Tages und der besten Musik für deinen Start in den Tag.

Danach gibt es bei Marie oder Caro in DASDING 10-14 alles, was du brauchst um durchs Mittagstief zu kommen! Bunter kann ein "Mittagsmagazin" nicht sein! Mit dabei: Datingstory, Jobquiz oder der DASDING Songfight.

🤔 FAQ: Was macht der Moderator, während Musik läuft? Ja, eine Radiosendung besteht auch bei DASDING aus viel Musik. Aber damit die Songs hintereinander auch so in dein Radio kommen, muss der Moderator diese selbst starten und dazwischen manchmal Soundelemente abfahren - damit du auch immer weißt, welchen Sender du gerade hörst 😉 Oft ist es auch so, dass wir mit Hörer*innen telefonieren, um viele verschiedene Meinungen zu einem Thema zu erfahren und dann zusammen darüber zu diskutieren. Diese Telefonate finden nicht immer live im Radio statt, sondern werden oft vorher aufgezeichnet - so sind die Hörer, die wir aufzeichnen, weniger aufgeregt und wir können auch nochmal etwas raus schneiden, wenn sich jemand verspricht und Dinge sagt, die nicht ins Radio gehören. Und genau diese Aufzeichnungen passieren auch, während Musik im Radio läuft.

Ab 14 Uhr läuft dann DASDING Dein Nachmittag, der von Vivi oder Marci moderiert wird.

Aber egal, wer von den beiden gerade am Mikro steht - die Show soll einfach Spaß machen. Vivi und Marci finden die skurrilsten Geschichten aus der ganzen Welt, machen sich gemeinsam mit den Hörer*innen darüber lustig und sagen klar, was ihre Meinung dazu ist.

Ab 18 Uhr fasst DASDING Dein Abend, Dein Update noch mal zusammen, was heute passiert ist und erklärt dir die Hintergründe. Was wurde im Bundestag diskutiert, was bedeutet der neuste Datenleak für mich oder was kann das neuste Instagram-Update? Selbst wenn du den ganzen Tag in Schule, Uni oder Arbeit gesessen hast, bist du danach auf dem neusten Stand!

🤔 FAQ: Wie entsteht eine Sendung bei euch im Radio? Ein Team, bestehend aus Moderator*in und Producer*in, bereitet zusammen die Sendung vor. Dafür checken sie, welche Themen heute aktuell sind und besprechen sich dann mit dem CvD (= Chef*in vom Dienst) in einer Sendungsbesprechung. Der CvD entscheidet dann, welche Themen es in die Sendung schaffen und welche nicht. Danach teilen sich Producer und Moderator auf, wer welches Thema vorbereitet und gehen zum Beispiel auf Suche nach Experten oder Protagonistinnen zu den einzelnen Themen. Was dabei rauskommt, hörst du dann in der Sendung bei uns im Radio.

👉 News

Wir haben in unserem Team auch eigene Nachrichtenredakteure, die sich darum kümmern, dass du immer alle Infos für den Tag bekommst - und zwar so, dass du sie verstehst und dir eine Meinung dazu bilden kannst.

🤔 FAQ: Woher haben Nachrichtensprecher*innen immer so schnell die neusten Infos? Unsere Nachrichtenredakteure haben Zugang zu allen möglichen Nachrichtenagenturen, die sie den ganzen Tag checken und schauen, welche News für dich am wichtigsten sind. Außerdem haben wir als Teil der ARD auch Kontakt zu Korrespondenten in der ganzen Welt. Das heißt, wenn zum Beispiel in Washington etwas Wichtiges passiert, können wir zu einem Redakteur oder einer Redakteurin direkt vor Ort in Washington Kontakt aufnehmen und uns aus erster Hand erzählen lassen, was passiert ist.

Bei DASDING sind wir aber nicht "nur" ein Radiosender - wir sind auch online für dich am Start! Jeden Tag guckt das Onlineteam - bestehend aus mindestens drei Multimediaredakteuren und einem Online-CvD - was im Netz so abgeht und packen dir das Wichtigste auf unsere Website DASDING.de und natürlich auch auf unsere Social Media Angebote bei Instagram, Facebook und TikTok.

Wir sind – bescheiden formuliert – die beste Meme-Redaktion Deutschlands (#teamlove❤️), nehmen dich bei Festivals und Konzerten Backstage mit und reden bzw. schreiben viel über Netzthemen - zum Beispiel, was du gegen diese nervige Sex-Spambots auf Instagram tun kannst oder warum der #nowater-Trend einiger Infleuncer wirklich gefährlich sein kann.

Die Influencerin @pimpyourprana verzichtet nach eigenen Angaben seit mehreren Monaten darauf Wasser zu trinken. 😳 Statt Wasser trinkt sie Fruchtsäfte oder ernährt sich von flüssigkeitshaltigen Lebensmitteln wie Gurken, Tomaten oder Melonen. Was sagt ein Arzt dazu? Wisch nach rechts. Die ganze Geschichte gibt's im Link in der Bio. ________ #nowater #influencer #dasding #instagram #trend #potd #badenwürttemberg #rheinlandpfalz #ernährung #gurke dasding, Instagram , 19.2.2020, 17:11 Uhr

Wir checken für dich auch regelmäßig, welche Filme & Serien gerade angesagt sind und helfen dir zum Beispiel, die Filme aus dem Marvel-Universum in der richtigen Reihenfolge zu schauen. Auch wenn es um Themen rund um Job und Karriere geht, sind wir für dich da. Zum Beispiel mit Artikeln wie diesem: Studieren ohne Abitur - so geht's!

Aber gerade bei ernsteren Themen, zum Beispiel zum Ausnahmezustand während der Corona-Pandemie, ist es uns besonders wichtig, dich immer mit allen Infos zu versorgen, die für dich gerade wichtig sind.

Kontaktverbot wegen Corona - was bedeutet das?

Coronavirus: Diese krassen Fake News zu Covid-19 kursieren im Netz

Corona-Krise: So bekommst du weiter Geld

👉 Deine Stars auf YouTube

Wie du schon gelesen hast, fragt die Musikredaktion regelmäßig deine Stars an und organisiert Interviews. Unsere beiden sogegannten "Bewegtbildredakteure" Walerija und Johannes sind dann meistens diejenigen, die die Stars treffen und versuchen, Dinge von ihnen rauszufinden, die sie noch niemandem vorher erzählt haben. Zum Beispiel hier im Song-Tindern mit Juju:

Beim Song-Tindern 👆 bekommen die Stars Songs vorgespielt, die sie (wie eben bei Tinder) nach links oder rechts wischen müssen - je nachdem ob der Song gefällt oder nicht. Johannes, der die Song-Tindern-Interviews führt und vorbereitet, recherchiert vorher ganz viel, was der Star schon in anderen Interviews erzählt hat und überlegt sich, mit welchem Songtitel er welche Fragen dazu verbinden könnte - und so bekommt er dann im Interview die interessanten Geschichten, die die Künstler sonst vorher noch nie jemandem erzählt haben.

Bei unserem Interviewformat „Scratched“ wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten. Wie das funktioniert? Walerija, die diese Interviews führt und vorbereitet, findet als erstes heraus, welche Wörter ein Künstler auf seinem aktuellen Album besonders oft benutzt. Zu jedem dieser sehr häufig verwendeten Wörter, überlegt sie sich dann eine Frage. Alle Wörter werden für das Interview auf eine Platte gedruckt und mit einem speziellen Lack überzogen.

Beim Interview kratzt der Star dann die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen und Walerija stellt ihre Fragen dazu. So wie hier 👇

👉 Podcasts

Endorphine für Delfine 🐬

Wenn dich interessiert, was hinter den Kulissen der Interviews so abgeht, dann ist unser Podcast Endorphine für Delfine für dich genau das richtige! Darin erzählen Johannes und Walerija viele Fun Facts rund um den Dreh und ihre Interviews mit Billie Eilish, Sido, Juju und Co. Außerdem stellen sie sich auch gegenseitig Fragen, die sie auch schon den Stars in den Interviews gestellt haben. UND: Sie machen Delfine nach.

Mahlzeit! Mit Phil Laude und Pesh

Mahlzeit! ist ein Podcast, deutscher als Deutschrap. Gehostet von einem Alman und Phil Laude. Jeden Mittwoch servieren Phil und Pesh die Themen ihrer Woche zum Abendbrot und haben natürlich auch regelmäßig Gäste dabei - zum Beispiel große YouTuber wie Varion oder Gewitter im Kopf. In gemütlicher Runde nehmen sie sich Zeit, mit den Menschen hinter dem Play-Button zu sprechen.

Deutschland 3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz

Eva Schulz trifft in ihrem Podcast Deutschland 3000 jeden Mittwoch Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview - und macht sich so ihre Gedanken. Sie debattiert mit Fynn Kliemann über seinen Traum vom Altwerden, mit Collien Ulmen-Fernandes über Geschlechterrollen und dem Millionär Leon Windscheid darüber, ob Geld wirklich glücklich macht.

Wir treffen dich und deine Freunde regelmäßig bei Partys, Festivals oder zeigen dir auf unseren DASDING vor Ort-Seiten, was in deiner Stadt gerade abgeht und wichtig ist.

👉 Unsere Reporter in deiner Nähe

Wir sind mit dir dabei, wenn es in deiner Stadt richtig abgeht.

Wir zeigen aber auch, welche besonderen Menschen in deiner Stadt leben und berichten über Themen, die einfach wichtig sind. Zum Beispiel gibt es eine Instagram-Story über einen Bergretter aus Freiburg, der erklärt, wie du dich im Notfall bei einem Lawinenunfall verhalten solltest oder ein IGTV-Video mit einem Portrait über Weltmeisterinnen im Poledance aus Kaiserslautern.

🤔 FAQ: Was bedeutet "DASDING vor Ort"? Wir von DASDING sind ja Teil des SWR und machen somit ein Programm vor allem für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Hauptredaktion von DASDING sitzt in Baden-Baden. Damit wir aber mitbekommen, was bei dir in Stuttgart, Mainz, Ulm und überall im Sendegebiet abgeht, haben wir dort Reporter*innen. Diese Reporter schauen für dich "vor Ort", was in deiner Stadt gerade los ist und berichten auf DASDING.de und natürlich auch in den sozialen Netzwerken, was du wissen solltest.

Hier haben wir überall Reporter*innen, die dich auch auf Instagram immer auf dem Laufenden halten:

👉 Feiern mit DASDING

Southside Festival, Nature One, Sea You Festival - vielleicht hast du schon bei diesen Festivals mit uns bis in die Morgenstunden abgefeiert. Vielleicht hast du auch einfach Quatsch mit uns auf dem Campingplatz gemacht oder uns erzählt, warum das Southside Festival so besonders ist 👇

So oder so - wir lieben es mit dir zusammen vor Ort am Start zu sein!

Oder hast du nicht so Bock auf Festivals und bist mehr so der Clubtyp? Dann kennst du uns bestimmt von den vielen Partys, die wir regelmäßig in deiner Stadt schmeißen!

DASDING Partybash, DASDING Radau und Rabatz, DASDING dreht durch-Partys und viele mehr - check einfach immer unsere Eventseite, dann verpasst du keine legendäre Party mit DASDING.

Du kannst es bis zur nächsten Party nicht erwarten? Dann hör jetzt schon unsere Webstreams!

👉 Du und DASDING

Du findest uns so toll, dass du NOCH MEHR von uns wissen willst? 🙃 Dann komm direkt zu uns und schau selbst hinter die Kulissen.

🤔 FAQ: Kann man ein Praktikum bei euch machen? Ja, wir bieten bei DASDING verschiedene Formen von Praktika an. Wenn du noch Schüler/in bist und gerne einmal bei uns reinschauen willst, dann kannst du dich auf ein BoGy bzw. BoRs bewerben. Bist du schon mit der Schule fertig oder sogar schon am studieren, bieten wir in verschiedenen Redaktionen auch Praxissemester oder Hospitanzen an. Schau einfach mal hier nach, ob schon was für dich dabei ist.

Wenn du noch in der Schule bist und du einen Blick hinter die Kulissen von DASDING und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk werfen willst, dann frag doch deine Lehrer mal, ob deine Schule nicht einen Schulworkshop mit uns machen will. Dann kommen wir zu dir in deine Schule und erfahrene Redakteure und Redakteurinnen von DASDING zeigen dir, wie man kreatives Radio und unterhaltsames Internet macht. Außerdem zeigen wir dir, wie du im Netz seriöse Nachrichten von Fakenews unterscheiden kannst. Und wir schauen uns zusammen an, wie du versteckte Werbung auf Plattformen wie Instagram und Snapchat erkennen kannst und warum es wichtig ist, sie dort kenntlich zu machen.

Hol' dir den DASDING-Workshop an deine Schule!

Du hast alles gelesen und trotzdem noch eine Frage? Dann schreib uns eine DM auf Instagram oder schick uns direkt eine Mail ins Studio 👇