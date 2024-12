Ski Aggu räumt bei "1Live Krone" ab

Der Mann mit der Skibrille kommt beim Publikum unseres Schwestersenders "1Live" gut an und gewann gleich zweimal.

Ski Aggu ist der Beste - zumindest der "Beste Künstler" bei der "1Live Krone". Statt mit Anzughose kam er nur in roten Satin-Boxershorts - aber immerhin mit Hemd und Fliege - zur Preisverleihung. Für die Dankesrede konnte er sich dann eine lange Hose leihen:

Auch die Krone in der Kategorie "Bester Alternative Song" bekam Ski Aggu zusammen mit Zartmann für "wie du manchmal fehlst". Im letzten Jahr hatte er mit drei Kronen so viele Preise an einem Abend abgeräumt wie noch niemand vor ihm.

Das sind die weiteren Gewinner 2024

Beste Künstlerin: Paula Hartmann

Bester Newcomer Act: Berq

Bester Live Act: SDP

Bester Song: $oho Bani, Herbert Grönemeyer und Ericson - "Zeit, dass sich was dreht"

Bester Hip-Hop/R&B Song: 01099 - "Küssen"

Beste Unterhaltung: Toni und Felix Kroos für ihren Podcast "Einfach mal luppen"

Sonderpreis: Beatsteaks

Die Kategorie "Beste Unterhaltung" und der Sonderpreis wurden von der "1Live"-Redaktion bestimmt. Alle anderen Gewinner haben die Hörerinnen und Hörer per Online-Voting gewählt.