Bundesregierung bestätigt: Acht Deutsche unter den Hamas-Geiseln

Die Menschen sind von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden. Deutschland versucht zu helfen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Hamas aufgefordert, alle Geiseln freizulassen. Sie sagte außerdem, dass die Regierung dauerhaft mit den Angehörigen spricht und alles versucht, um die Menschen zu befreien. Was genau "alles" bedeutet, sagte Baerbock nicht.

Mutter von Shani Louk fordert schnelles Handeln

Unter den Geiseln ist auch Shani Louk. Sie war von einem Festival in Israel verschleppt worden. Ricarda Louk, die schon in Videos von der Entführung ihrer Tochter berichtet hatte. "Wir hoffen, dass jetzt mehr gemacht wird", sagte sie bereits am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Meine Tochter ist am Kopf verletzt und die Zeit drängt.

Videos von Shanis Mutter

Die Mutter von Shani Louk hat am Dienstag ein Video veröffentlicht. Darin sagt sie, dass sie nach vier Tagen Neuigkeiten von ihrer Tochter hat: Shani liegt in einem Krankenhaus in Gaza. Sie hat schwere Kopfverletzungen - ihr Zustand ist kritisch.

Was war mit Shani Louk passiert?

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel ging ein Video im Netz rum, dass eine Frau mit jubelnden Hamas-Mitgliedern auf einem Truck zeigt. Die Familie erkannte, dass die Frau Shani Louk war, wusste aber nicht, ob sie noch lebt.

Die 22-Jährige besuchte angeblich mit Freunden ein Festival in der Nähe des Gaza-Streifens. Die Menschen flohen in den frühen Morgenstunden vor Schüssen und den Hamas-Angreifern. Neben Shani befinden sich weitere Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Wie viele, ist noch unklar. Einsatzkräfte haben auf einem Festival-Gelände in der Negev-Wüste mehr als 270 Leichen entdeckt. Das teilten die Behörden am Dienstag mit.

Schüler aus Ettlingen, Saarburg und Kirchheim/Teck sind sicher in Deutschland

Shanis Mutter veröffentlicht Video und ruft zur Mithilfe auf

Shani und ihre Mutter leben in Israel, haben aber laut Infos des SWR noch Familie in Baden-Württemberg. Diese versucht vor allem übers Internet mehr Infos und Hilfe zu ihrem Fall zu bekommen.

