In einem YouTube-Video hat Fritz Meinecke erkl├Ąrt, was seine Rolle in der vierten Staffel von "7 vs. Wild" sein wird:

Fritz ist kein offizieller Teilnehmer mehr , sondern ein Teil der Orga und Produktion .

In dem Clip erzählt Fritz, dass er vor seiner YouTube-Zeit ein Geocacher war - fyi Geocaching ist eine Art Outdoor-Schatzsuche. Er habe früher Caches gesucht und auch selbst welche gebaut und versteckt - und sagt, dass er so etwas schon immer mal für ein YouTube-Projekt machen wollte ... Mehr Infos gibt es dazu aber noch nicht.

Zum Start der vierten "7 vs. Wild"-Staffel wird Fritz die Teilnehmer in Empfang nehmen.

Während der Staffel wird er selbst einige Male im Gelände unterwegs sein, unabhängig von den Teilnehmern. Er sagt, er habe eine "ganz eigene Mission", will aber "niemanden spoilern". Gut möglich, dass wir ihn dabei das ein oder andere Mal zu sehen bekommen.

Früher wurden Teilnehmer, die "7 vs. Wild" verlassen mussten, kurz und schmerzlos abgeholt - das wars. In Staffel vier wird Fritz Meinecke Interviews mit den Leuten führen, die dann in die Folgen reingeschnitten werden.

FRITZ ROLLE bei 7 vs. Wild - Staffel 4

