"7 vs. Wild" Staffel 4: Flugzeugabsturz als Szenario

Die vierte Staffel von "7 vs. Wild" kommt mit einem neuen Konzept. Hier erfährst du, was anders sein wird.

Nachdem Fritz Meinecke bereits die Teilnehmer und die Location der vierten Staffel von "7 vs. Wild" bekanntgegeben hatte, gibt es jetzt neue Infos. In einem Video verrät Fritz, was sich das Orga-Team als Konzept überlegt hat.

Das ist das Konzept der neuen Staffel von "7 vs. Wild":

Das Szenario ist ein Flugzeugabsturz in Neuseeland.

Die Teilnehmer werden gemeinsam als Gruppe ausgesetzt.

Sie können entscheiden, ob sie zusammenbleiben oder sich aufteilen.

Die Ausrüstung wird im Vorfeld von der Orga bestimmt und wird von der ganzen Gruppe geteilt.