"7 vs. Wild": Erster Exit sorgt für Stress - haben die Fans keinen Bock mehr?

⚠️ Spoiler-Warnung! ⚠️

In der sechsten Folge musste das erste Team "7 vs. Wild" abbrechen. Fritz Meinecke und Survival Mattin sind raus. Warum? Die beiden hatten nach der nächtlichen Sturmflut keine Trinkwasserquelle mehr. On top kamen noch die Rückenschmerzen von Survival Mattin.

Deswegen sind die Fans pissed

Einige Zuschauer waren schockiert, dass ausgerechnet die Zwei als erstes die Survival-Show verlassen. Doch der Frust sitzt noch tiefer: Es wird diskutiert, ob der Spot von Fritz und Mattin überhaupt fair war und ob die Kandidaten unter anderen Umständen länger durchgehalten hätten.

"7 vs. Wild": Das sagt Fritz Meinecke zum Abbruch

Weil sich Fritz die Staffel erst anschaut, wenn sie auf YouTube startet, kann er nicht wirklich was dazu sagen. ABER: Er hat die Diskussion auf Reddit, X und Co. anscheinend mitbekommen und hat sich in seiner Instagram-Story gemeldet. Fritz behauptet sogar, "dass bei weitem nicht alles gezeigt wurde und somit die reale Situation verzerrt und völlig anders rüber kommt." Wenn die Folgen auf YouTube online kommen, werde er genauer drüber sprechen.