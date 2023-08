Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" haben sich auf Instagram zurückgemeldet. Vor allem Sascha scheint abgenommen zu haben.

Und auch bei Team-Kollege Knossi sieht man eine Veränderung. Sein Gesicht ist schmaler geworden. In seiner Instagram-Story ist Papaplatte zu sehen. Auch er hat Gewicht verloren. Ob das ein Hinweis ist, dass die beiden Teams durchgehalten haben?

Knossi und Sascha haben bei 7vswild so unfassbar viel abgenommen, Hilfe #7vswild pic.twitter.com/o5VzrJ4MT6

#7vswild @Papaplatte pic.twitter.com/4ByiY7a1zK

"7 vs. Wild" ist abgedreht: Das sagen die Kandidaten

Inzwischen haben sich alle Kandidaten auf Instagram gemeldet. Doch wie immer ist die Ansage: Die Teilnehmer dürfen nicht verraten, was bei "7 vs. Wild" so abging. Kandidatin Hannah Assil verriet nur, dass sie keine Verletzungen habe. Wer aber bislang noch eher ruhig war: Trymacs. Ihn sieht man nur kurz in den Stories von Knossi und Papaplatte.