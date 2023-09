Im "7 vs. Wild"-Finale? Trymacs macht Freundin einen Antrag! 💍

Der Überlebenskampf scheint Trymacs gezeigt zu haben, worauf es im Leben ankommt. Und seine Freundin hat JA gesagt.

Das Bild zu der Verlobung hat Trymacs auf Instagram geteilt. Seine Freundin Celina Marie trägt dabei einen Ring aus Holz. Den scheint er selbst während der Dreharbeiten geschnitzt zu haben. In seiner Insta-Story verrät Trymacs, dass er sich viele Gedanken während "7 vs. Wild" gemacht hat. Ihm sei dann noch vor Ort in Kanada klar geworden, dass er mit seiner Freundin nach acht Jahren den nächsten Schritt wagen möchte:

Ich kam wieder und hab ihr sofort einen Antrag gemacht. Sie hat Ja gesagt.

Die Dreharbeiten zu "7 vs. Wild" scheinen hart gewesen zu sein - die Kandidaten haben abgenommen: