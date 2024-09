Fritz Meinecke aka "7 vs. Wild"-Macher hat die genauen Daten rausgehauen. Auf YouTube startet die Staffel wieder später.

Nämlich am 14. Oktober um 18 Uhr. Von da an gibt es montags und donnerstags eine neue Folge vom Abenteuer aus Neuseeland. Über Amazon Freevee/Prime Video kann die neue Staffel schon ab dem 1. Oktober- also round about 2 Wochen früher - geschaut werden. Dort kommen dann dienstags und freitags neue Folgen.

Das STARTDATUM von 7 vs. Wild - Staffel 4 - Alle ungeklärten Fragen

7 vs. Wild: ER war der Ersatzkandidat

In dem neuen Video verrät Fritz Meinecke, dass es auch für die neue Staffel einen Ersatzkandidaten gab, der allerdings nicht zum Einsatz kam. Dabei handelte es sich um den Content-Creator Roofless Cat.

Allzu viel frische Infos zur neuen Staffel gab es von Meinecke aber nicht. Aaaber: In circa einer Woche kommt der Trailer zur neuen Staffel, meinte Meinecke.