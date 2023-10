Bald brauchst du nur noch einen Stecker - für all deine Geräte!

Handy, Kopfhörer, Drucker, Tablet - jedes Gerät hat sein eigenes Stromkabel. Aber nicht mehr lange. USB-C löst alle ab.

Die Regierung hat es beschlossen: Ab Dezember 2024 soll es nur noch ein einheitliches Kabel für alle deine elektronischen Geräte geben. Ab 2026 auch für deinen Laptop.

USB-C Kabel: Weniger Stress und weniger Elektroschrott

Durch das neue Gesetz sollen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr unterschiedliche Kabel und Stecker benötigen, um ihre Handys etc. zu laden. Durch die neue Regelung wird es auch einfacher, kaputte Kabel zu ersetzen und weniger Müll zu produzieren. In Deutschland werden laut dem Statistischen Bundesamt pro Jahr mehr als eine Million Tonnen Elektromüll weggeworfen, in der EU sind es fast fünf Millionen Tonnen.

