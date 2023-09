Über 50.000 Menschen helfen bei Müllsammelaktion

So viele waren es noch nie. Beim "RhineCleanUp" zogen die Helfer stolze 300 Tonnen Müll aus verschiedenen Flüssen.

Auch wenn die Organisation "RhineCleanUp" heißt, ging es am Samstag nicht nur um den Rhein: An 25 weiteren Flüssen sollen sich 50.000 Helfer für die Umwelt engagiert haben. Schon seit 2018 gibt es diesen Aktionstag - der nächste soll am 14. September 2024 stattfinden.

Bei diesen Aktionen kannst du mitmachen

Mithelfen kannst du aber schon viel früher, denn es gibt noch einige andere Aktionen. Demnächst kannst du unter anderem in diesen Städten an Müllsammelaktionen teilnehmen:

Konstanz am 15.09. ab 16.30 Uhr

Germersheim am 16.09. ab 14 Uhr

Karlsruhe am 30.09. ab 11 Uhr

Auf der Webseite von "RhineCleanUp" findest du alle Infos und weitere Aktionen in deiner Umgebung - wie zum Beispiel die "Kippen-Woche", bei der Zigarettenstummel eingesammelt werden.

Du willst etwas für die Umwelt tun? Bald findet auch ein weltweiter Aufräumtag statt: