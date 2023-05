DASDING mit Kai / DASDING mit Sophie

Wenn ich du wäre, würde ich zwischen 13 und 17 Uhr auf jeden Fall DASDING hören (gilt natürlich auch für alle anderen Shows, aber hier geht's ja jetzt gerade um den Nachmittag). Im zweiwöchigen Wechsel gehört der "NaMi", wie wir ihn liebevoll nennen, entweder Sophie oder Kai.

Warum wir das so hypen? Naja, deshalb:

Das sagt Sophie über Kai:

Kai DASDING

Mein Chef sagt, ich soll hier etwas über Kai sagen. Oder viel mehr soll euch etwas über Kais Nachmittag erzählen. Kais Nachmittag ist zauberhaft, unterhaltsam, interessant, queer und voll mit Geschichten über und von euch.

Kai kehrt jeden Tag für uns alle zusammen, was auf der Welt los ist. Das können sehr ernste Themen wie der Krieg in Ukraine sein. Das sind aber auch witzige und teilweise sehr weirde Geschichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die er uns auf einem Silbertablett inklusive Expert*innen-Meinung serviert.

Obendrauf packt er noch seine Passion für Popmusik: Zum Beispiel Ava Max oder auch Lady Gaga (NEIN KAI, „RAIN ON ME“ ist und bleibt KEIN herausragender Song).

Wer mitbekommen will, was im Internet abgeht, worüber die Welt gerade spricht oder vielleicht einfach hier und da ein bisschen gute Laune und Vibes braucht, der macht das Radio an und hört Kais Nachmittag bei DASDING.

Das sagt Kai über Sophie:

Sophie DASDING

Wenn ich mich mal zurücklehnen darf, umgarnt euch Sophie mit ihrer lieblichen Stimme zwei Wochen pro Monat. Sophies Nachmittag hören ist ein bisschen wie nach Hause kommen in einem bayrischen Gasthaus: Herzlich und mit Dirndl gekleidet und Brezen in der Hand - aber halt fürs Ohr.

Sophie kommt aus Bayern und begrüßt euch daher erstmal mit einem herzhaften „Servus!“ und gibt euch anschließend die Themen an die Hand, die heute wichtig sind. Außerdem hört ihr bei ihr viele Inhalte zum Thema soziale Gerechtigkeit. Sophie hat Bock, das Patriarchat auseinander zu nehmen, und ihr dürft gerne mit anpacken!

Lustige Stories von ihrem letzten Festivalbesuch oder Tipps um eure Pflanzen am Leben zu halten gibts auch zwischendrin. Gönnt euch also Sophie - jeden Nachmittag zwischen 13 und 17 Uhr!