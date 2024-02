Steilster Launch der Welt - neue Achterbahn im Europa-Park getestet 🎢

Es geht 105 Grad aufwärts! Im Europa-Park wird gerade eine neue Achterbahn getestet. Allerdings noch ohne Menschen.

Die neue Bahn "Voltron Nevera" soll zum Saisonstart am 23. März fertig sein. Aktuell laufen die Testfahrten. Festgeschnallt in den Sitzen sind aber keine Menschen, sondern Wasserkanister. Bei den Testfahrten wird die komplexe Technik der Bahn gecheckt: Funktionieren die Sensoren? Stimmt die Programmierung? Welche Fehler könnten auftreten? Erst wenn alles geprüft ist und die die Sicherheit der Besucher garantiert werden kann, geht die Bahn an den Start, heißt es vom Europa-Park.

Das sind die Facts zur Achterbahn:

1,4 Kilometer lang

sieben Loopings

Rückwärtsfahren

kurzes Gefühl von Schwerelosigkeit

steilster Launch der Welt mit einem Neigungswinkel von 105 Grad

Was gibt es noch Neues im Europa-Park?

Um die neue Achterbahn herum entsteht der Themenbereich Kroatien. Hier entsteht unter anderem ein hoher Turm mit einer Kuppel. Er erinnert an den früheren Wardenclyffe Tower in New York. Gebaut wurde er vom Erfinder Nikola Tesla aus Kroatien.

Zum Saisonstart sollen auch der Alpenexpress und die Wildwasserbahn wieder fahren. Die Bahnen waren durch einen Brand letzten Sommer beschädigt worden.