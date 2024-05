Der junge Mann aus Wiesbaden wollte sich nur eine Kippe anz├╝nden. Warum das f├╝r ihn im Krankenhaus endete, hier checken.

Der 21-J├Ąhrige wollte laut Polizei am Montagabend seinen liegengebliebenen Roller auftanken. Deshalb lief er mit einem Gef├Ą├č zu einer Tankstelle und f├╝llte es mit Benzin auf.

Auf dem R├╝ckweg hat er sich dann eine Zigarette angez├╝ndet. Daraufhin fingen seine Hand und sein Oberschenkel an zu brennen.

Als die Rettungskr├Ąfte eintrafen, brannte der junge Mann gl├╝cklicherweise nicht mehr.

Wiesbaden: Wie geht es dem 21-J├Ąhrigen?

Er hat sich schwer verletzt und ist in eine Spezialklinik in Offenbach gekommen. Die Polizei teilte mit, dass der 21-J├Ąhrige nicht in Lebensgefahr schwebt.

Unbekannte haben offenbar das Auto von Capis Frau angez├╝ndet: