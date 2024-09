Schluss mit Account-Sharing bei Disney+, Sirenen am Warntag und entscheidende Wahlen in drei Bundesländern: Das steht im September 2024 an.

Kein Account-Sharing mehr bei Disney+

Netflix hat es vorgemacht - jetzt ist auch bei Disney+ Schluss mit Account-Sharing. Ab 1. September darf ein Account nicht mehr über mehrere Haushalte geteilt werden. Disney+ hofft, dass so mehr Leute ein Abo abschließen und der Konzern damit mehr Geld machen kann.

Strengere Regeln fürs Handgepäck in der EU

Erst vor Kurzem wurden die Vorschriften für Flüssigkeit im Flugzeug gelockert - jetzt werden sie wieder verschärft. Ab 1. September dürfen nur Behälter mit 100 Milliliter mit ins Handgepäck genommen werden. Wie üblich in einer durchsichtigen Plastiktasche. Der Grund für die Änderung: Die EU zweifelt an den neuen Gepäckscannern. Sie sollen doch nicht so zuverlässig sein.

Abgabe der Steuererklärung

Die letzte Möglichkeit, die Steuererklärung für 2023 abzugeben, ist Montag, der 2. September. Es sei denn, du lässt sie von einem Steuerberater machen. In den meisten Fällen lohnt sich die Steuererklärung für dich: Im Durchschnitt bekommt man 1.000 Euro vom Staat zurückgezahlt.

Warntag in ganz Deutschland

Am 12. September findet in Deutschland wieder mal ein Warntag statt. Über Sirenen, Lautsprecherwagen, das Radio oder das Smartphone soll die Bevölkerung probeweise auf eine Gefahr aufmerksam gemacht werden. Der Warntag ist ein Test, ob das im Ernstfall auch alles klappt. Ab 11 Uhr soll der Probealarm ausgelöst werden, 45 Minuten später gibt es dann die Entwarnung.

Wahlen in drei Bundesländern

In Deutschland werden am 1. September die Landtage in Sachsen und Thüringen neu gewählt. Am 22. September steht die Landtagswahl in Brandenburg an. In allen drei Bundesländern könnte die AfD erstmals in Deutschland die stärkste Partei werden.

Keine Reservierungspflicht bei Auslandzügen der Bahn

Den ganzen Sommer über musste man bei Fernzügen ins Ausland immer einen Sitzplatz reservieren. Der Grund waren die vielen Reisenden während der Fußball-Europameisterschaft. Zum 1. September hebt die Bahn die Reservierungspflicht wieder auf. Ausnahmen: Zwischen München und Zürich gilt sie noch bis 5. Oktober. Bei Reisen nach Frankreich oder Polen gilt die Pflicht ganzjährig.

Organspende über die Krankenkassen-App

Die Organspenderklärung wird einfacher: Bis 30. September soll es möglich sein, die Erklärungen für oder gegen eine Organspende über ihre Krankenkassen-Apps abzugeben. Seit März kann man sich schon in einem Online-Register zur Organspende anmelden.