Seit der Europawahl ist klar: Auch bei Jungwählern gibt es einen Rechtsruck. Trotzdem sind viele wegen der AfD besorgt.

In Westdeutschland sehen drei von vier Erstwählern (75 Prozent) die AfD als Bedrohung - in Ostdeutschland sind es etwas weniger (65 Prozent). Die Infos sind aus einer neuen Studie des Instituts für Generationenforschung. Neu ist aber, dass die Grünen auf dem zweiten Platz in diesem Ranking landen: So gaben 25 Prozent der Befragten im Westen und 30 Prozent im Osten an, dass die Partei ihnen Angst macht. Woran liegt das? Laut der Studie nehmen viele Jugendliche die Grünen als extreme Partei wahr, die viele Sachen verbieten will. Dabei verweisen sie häufig auf Social-Media-Videos.

Hat Deutschland zu wenig zu sagen? Sie wollen mehr Führung in der Politik

Wahlen: Diese Themen sind jungen Menschen wichtig

Erstwählerinnen und Erstwähler wählen eher selten aus Protest. Laut der Studie sind das nur 16 Prozent. Fast 75 Prozent der Befragten wählen die Parteien wegen ihrer Inhalte. Das sind die wichtigsten Themen:

Migration (mit großem Abstand)

Rechtsextremismus

Klimawandel

SWR-Reporter Luca Deutschländer hat die Details: