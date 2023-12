Deswegen musst du 2024 länger auf einen Arzttermin warten

Du willst zum Arzt? Es wird wohl 2024 deutlich länger dauern, bis du einen Termin bekommst.

Die Gründe sind:



Personalmangel

Zu wenig finanzieller Support für die Arztpraxen

Die Kassenärztliche Vereinigung hat gesagt, dass die Wartezeit auf einen Termin deswegen bei bis zu zweieinhalb Monate liegen kann. Bisher ging das meistens schneller. Außerdem könnte es sein, dass einige Praxen nur noch an vier Tagen öffnen.

Mehr über die Hintergründe von unserem Reporter Thomas Bertsch:

2024 lange Wartezeiten für Arzttermine Dauer 0:24 min 2024 lange Wartezeiten für Arzttermine

Machen weitere Ärzte-Streiks Probleme?

Außerdem könnte on top noch weiter in den Praxen gestreikt werden. Gestreikt wurde auch schon nach Weihnachten. Lösung in Sicht? Im Januar will sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit den Allgemeinmedizinern treffen und über die Belastungen in den Praxen sprechen.

Das kommt noch in 2024 auf dich zu: