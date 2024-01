Wurde DIESES Lied von AfD-Mitgliedern auf einer Party gegrölt?

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Schwabach ermittelt gegen Teilnehmer des AfD-Parteitags in Greding. AfD - Mitglieder sollen am vergangenen Sonntag kurz nach Mitternacht in einem Nachtlokal ausländerfeindliche Parolen gesungen haben. Nach BR-Recherchen waren darunter auch zwei AfD - Landtagsabgeordnete.

„Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.“ Diese Parole skandierte am Wochenende eine etwa 20köpfige Gruppe in einem Gredinger Lokal. Vor dem Lokal sollen Gruppenteilnehmer sogar einen antisemitischen Sprechgesang angestimmt haben. Die Kripo Schwabach ermittelt wegen des Anfangsverdachts volksverhetzender Äußerungen. Zu der 20köpfigen Gruppe gehörten bayerische AfD – Mitglieder, Mitglieder der „Jungen Alternative“, also der Jugendorganisation der bayerischen AfD und mindestens ein Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung. Teil der Gruppe waren nach BR-Recherchen auch die AfD – Landtagsabgeordneten Franz Schmid und Benjamin Nolte. Beide sind zugleich auch führende Köpfe in der Partei der AfD. Nolte war mehrjähriges Vorstandsmitglied, Franz Schmid folgte ihm beim Gredinger Parteitag in den amtierenden Landesvorstand und ist zudem im Bundesvorstand der „Jungen Alternative“. Schon zu Beginn des zweitägigen AfD - Parteitags wurden Mitglieder der rechtsextremen Szene gesichtet. In der Nacht zum Sonntag dann die Feier in einem Gredinger Lokal. Kurz nach Mitternacht wünschten sich Teilnehmer der Gruppe vom DJ das Liebeslied „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino und skandierten daraufhin die ausländerfeindliche Parole. Der Barbetreiber schritt umgehend ein und beendete den Gesang.