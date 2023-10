Warum ist die AfD auch bei jungen Menschen so erfolgreich?

Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen holte die AfD viele Stimmen von jungen Leuten. Warum? Mehr dazu hier:

In der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren wählten in Bayern 16 Prozent die AfD. Bei den 25- bis 35-Jährigen waren es sogar 18 Prozent. Das ist mehr als in anderen Altersgruppen. Eine neue Umfrage zeigt, dass in ganz Deutschland sogar 23 Prozent der Menschen AfD wählen würden - auch viele junge Leute. Warum ist das so?

Experte: Junge Menschen wählen das, was im Trend ist

Aktuell werden die Themen Inflation und Migration in Deutschland viel diskutiert. Die AfD reagiert auf die Themen mit populistischen Statements und erreicht viele Menschen in der Öffentlichkeit. Dazu kommt, dass die AfD selbst in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert wird. Für Politik-Experte Erik Flügge ein Grund, warum sie die jungen Menschen erreicht:

Jugendliche sind anfälliger für das, was gerade "in" ist. Und die AfD ist nun mal die meistbesprochene Partei im Augenblick.

Besondere Aufmerksamkeit auf TikTok

Was "in" ist und Relevanz hat bei jungen Leuten, wird auch auf TikTok verbreitet. Und besonders dort hat die AfD einen starken und großen Auftritt. Die Bundestagsfraktion der Partei teilt dort verschiedene Ausschnitte von Reden zum Beispiel aus Talk-Shows und erreicht damit Zehntausende Likes.

Außerdem haben mehr als ein Drittel der AfD-Abgeordneten einen eigenen TikTok-Account - mehr als andere Parteien. Aber auch andere TikTok-Nutzer reposten Inhalte der Partei und sorgen so für zusätzliche Aufmerksamkeit für die AfD.

Welche Folgen hat der AfD-Erfolg?

Die AfD im Aufwind - das macht vielen Menschen Angst. Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen und People of Colour machen sich Sorgen über ihre Zukunft in Deutschland. In Kommentaren auf TikTok teilen sie ihre Gedanken und fragen sich, ob sie hier noch erwünscht sind. Einige überlegen sogar auszuwandern.

Ein Lehrer hat sich deshalb in einem TikTok an die AfD-Wähler gewandt. Er will wissen, ob sie wirklich hinter allen Aussagen der Partei stehen und die gut finden.

