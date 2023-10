Regierung immer unbeliebter: AfD klettert weiter nach oben!

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Die Ampel-Koalition verliert in Deutschland weiter an Unterstützung. Eine Partei hat in den Umfragen ein Rekordhoch …

… und zwar die in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD. Sie kommt im ARD-Deutschlandtrend mittlerweile auf 23 Prozent. Das ist für die Partei der höchste Wert ever im Deutschlandtrend. Die Ampelparteien hingegen kommen zusammen nur noch auf knapp ein Drittel aller Stimmen. Das ist für die Bundesregierung das schlechteste Ergebnis seit der Bundestagswahl. Wichtig: Beim Deutschlandtrend handelt es sich um eine Wahlumfrage mit über 1.000 Wahlberechtigten. Die Umfrage zeigt das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung. Sollte am Sonntag die Bundestagswahl sein, könnte das Ergebnis so aussehen: CDU/CSU: 29 Prozent ⬆️

AfD: 23 Prozent ⬆️

SPD: 15 Prozent ⬇️

Grüne: 13 Prozent ⬇️

FDP: 5 Prozent ⬇️

Freie Wähler und Linkspartei: Jeweils 4 Prozent ➡️ Deutschlandtrend: Was sind die wichtigsten politischen Probleme? 44 Prozent der befragten Deutschen haben gesagt, dass das Thema Zuwanderung/Flucht sie aktuell am meisten beschäftigt. Das sei das wichtigste Problem, um das sich die Politik jetzt kümmern müsse. Auf dem zweiten Platz steht mit 18 Prozent der Bereich bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik. FYI: Andere Themen wie Umweltschutz und Klimawandel, die die Befragten in der Vergangenheit als krass wichtig bezeichnet hatten, rücken im jetzigen Deutschlandtrend deutlich in den Hintergrund. Bundeskanzler Olaf Schloz sagt, dass zu viele Geflüchtete nach Deutschland kommen. Was er dagegen tun will, steht hier: Migration DAS sagt Olaf Scholz über die Zahl der Geflüchteten Laut dem Bundeskanzler kommen zu viele Geflüchtete nach Deutschland. Deshalb wird jetzt nach Lösungen gesucht. 6:00 Uhr DASDING - Morgens klarkommen DASDING